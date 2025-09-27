Ông Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Sáng 27/9, tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030, thay mặt Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Cần Thơ, chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: CTV).

Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, được điều động làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Căn cứ vào các quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ Cần Thơ có 77 người trong nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó Ban Thường vụ có 18 người.

Ông Lê Quang Tùng sinh ngày 30/10/1971, quê quán Hà Tĩnh.

Trình độ được đào tạo: Kỹ sư cơ khí giao thông; Tiến sỹ Quản lý kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp; Cử nhân Tiếng Anh.

Các đại biểu tham dự đại hội (Ảnh: CTV).

Quá trình công tác của ông Lê Quang Tùng:

Từ 11/2009 đến 3/2011: ông Lê Quang Tùng là Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4/2011-3/2014: giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4/2014-7/2018: giữ chức Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

7/2018-7/2020: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7/2020-11/2024: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.

Ngày 28/11/2024: Tại Kỳ họp thứ VIII, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội Khóa XV đối với ông Lê Quang Tùng.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và bầu ông Lê Quang Tùng giữ chức danh Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội với số phiếu tuyệt đối.