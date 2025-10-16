Ông Lâm Đông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa

Chiều 16/10, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Về công tác nhân sự, kỳ họp đã bỏ phiếu bầu ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh này.

Ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Hiếu Kỳ).

Kết quả kiểm phiếu, 100% đại biểu tham dự kỳ họp đồng ý bầu ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lâm Đông khẳng định sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh kế thừa những kinh nghiệm quý báu, nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh mục tiêu xây dựng HĐND tỉnh thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Ông Lâm Đông, 54 tuổi, quê tỉnh Gia Lai, là Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Cử nhân sư phạm tiếng Anh, Cử nhân giáo dục chính trị.

Từ tháng 12/2020 đến tháng 6/2025, ông Đông là Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Thuận (cũ).

Ngày 1/7, khi 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận hợp nhất thành tỉnh Khánh Hòa mới, ông Đông giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, ông Lâm Đông được Trung ương chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.