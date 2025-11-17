Ông Phạm Thành Ngại làm Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Thành Ngại được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: CTV).

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Ban Bí thư về việc ông Phạm Thành Ngại thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định ông Phạm Thành Ngại giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - nhấn mạnh ông Phạm Thành Ngại là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ cử nhân Luật, Thạc sỹ Luật Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phạm Thành Ngại trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí công tác ở các đơn vị khác nhau: Cán bộ Văn phòng Huyện ủy; Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cà Mau; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thành tỉnh Cà Mau, ông Ngại giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Phạm Thành Ngại là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước; có trách nhiệm, sâu sát cơ sở, quyết liệt trong công việc, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, ủng hộ ông Phạm Thành Ngại trên cương vị mới, cùng tập thể lãnh đạo triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: CTV).

Chiều cùng ngày, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 5 để thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Theo đó, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã biểu quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đối với ông Trần Trí Quang, nhiệm kỳ 2021-2026 (được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030).

Đồng thời, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thành Ngại.