Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương: Hạ tầng mở đường cho vị thế đô thị

Mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, định hướng địa phương trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia và cửa ngõ hội nhập quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng thời, Chính phủ được giao hoàn thiện đề án để trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định tại kỳ họp đầu tháng 4. Điều này cho thấy lộ trình nâng cấp đô thị của Đồng Nai đang được thúc đẩy ở cấp chiến lược.

Từ vị thế chiến lược đến động lực tăng trưởng mới

Trong nhiều thập niên, Đồng Nai được xem là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước, với hệ thống khu công nghiệp và chuỗi sản xuất xuất khẩu. Theo định hướng phát triển được thông qua trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương và trở thành địa phương phát triển hiện đại, tăng trưởng cao trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Song song với quá trình nâng cấp hạ tầng, tỉnh cũng định hướng phát triển mạng lưới 13 đô thị chiến lược, tạo thành cấu trúc đô thị đa cực gắn với các trung tâm kinh tế và công nghiệp.

Quy mô phát triển của địa phương cũng ngày càng mở rộng. Sau quá trình điều chỉnh địa giới và quy hoạch, Đồng Nai có diện tích hơn 12.700km², dân số khoảng 4,5 triệu người, nằm trong nhóm địa phương có quy mô dân số lớn nhất cả nước. Quy mô GRDP đạt 677.932 tỷ đồng, tăng 84.468 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 150,86 triệu đồng, theo số liệu thống kê 2025.

Với quy mô dân số và diện tích đều vượt ngưỡng tiêu chuẩn của đô thị trực thuộc Trung ương, Đồng Nai được đánh giá đã cơ bản đáp ứng 7 tiêu chí quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu nâng cấp hành chính trong giai đoạn tới.

Theo các chuyên gia quy hoạch đô thị, quy mô dân số lớn, nền tảng công nghiệp mạnh cùng vị trí kết nối trực tiếp với TPHCM chính là những yếu tố quan trọng giúp Đồng Nai có nền tảng để hình thành một trung tâm đô thị mới của vùng Đông Nam Bộ trong tương lai.

Hạ tầng chiến lược mở ra hành lang phát triển mới

Động lực lớn nhất cho chu kỳ phát triển mới của Đồng Nai đến từ các dự án hạ tầng quy mô quốc gia và khu vực. Trọng tâm trong đó là Sân bay quốc tế Long Thành, dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực Đông Nam Á. Khi đi vào hoạt động, sân bay này sẽ không chỉ thúc đẩy ngành hàng không mà còn kéo theo sự phát triển của logistics, thương mại, dịch vụ và các đô thị vệ tinh xung quanh.

Bên cạnh đó, kế hoạch kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên từ TPHCM sang Đồng Nai và kết nối đến khu vực sân bay Long Thành đang được nghiên cứu triển khai.

Các chuyên gia quy hoạch nhận định, khi những dự án hạ tầng chiến lược này hoàn thành, Đồng Nai sẽ hình thành một hành lang phát triển mới giao thoa của ba yếu tố: giao thông, kinh tế và đô thị. Từ đó, những khu đô thị mới, trung tâm thương mại và dịch vụ được dự báo sẽ phát triển mạnh, hình thành chuỗi đô thị liên hoàn giữa TPHCM - Biên Hòa - Long Thành.

Các khu đô thị được quy hoạch bài bản, nằm gần các trục giao thông chiến lược sẽ có lợi thế lớn về khả năng kết nối.

Chu kỳ phát triển mới của đô thị vùng

Trong bối cảnh Đồng Nai đang từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược và tái cấu trúc không gian đô thị, những khu vực nằm gần các trục kết nối vùng và trung tâm hành chính mới được xem là điểm đón đầu làn sóng phát triển trong giai đoạn tới.

Đặc biệt, khu Nam Biên Hòa - nơi tiếp giáp TPHCM và nằm gần khu vực quy hoạch trung tâm hành chính mới của tỉnh - đang dần hình thành các khu đô thị quy mô lớn, đóng vai trò hạt nhân cho cộng đồng cư dân mới.

Tại khu vực này, Izumi City được quy hoạch như một khu đô thị tích hợp ven sông với lợi thế vị trí khi nằm gần trục kết nối từ TPHCM sang Đồng Nai, đồng thời tiếp cận thuận tiện đến khu trung tâm hành chính mới của tỉnh. Khi hệ thống hạ tầng vùng ngày càng hoàn thiện, khu vực Nam Biên Hòa được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm giao thoa quan trọng của dòng dịch chuyển dân cư và hoạt động kinh tế.

Về dài hạn, khi các dự án hạ tầng chiến lược của Đồng Nai như sân bay Long Thành, mạng lưới giao thông liên vùng và trung tâm hành chính mới dần hoàn thiện, những khu đô thị được quy hoạch bài bản thuộc dải hành lang ven sông Đồng Nai được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào bức tranh phát triển đô thị của địa phương trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

