Điện Biên đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 18,9%

Điện Biên là một trong những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước, với hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sinh sống ở các vùng cao, biên giới, đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu vốn sản xuất, thiếu phương tiện sinh kế.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên đã được giao tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững lên tới hơn 2.063 tỷ đồng. Điện Biên kết hợp, lồng ghép với các Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và xây dựng nông thôn mới, nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nông dân Điện Biên đưa các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao vào trồng trọt giúp nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững (Ảnh: Đức Thọ).

Theo đó, tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất và giáo dục nghề nghiệp.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 200 mô hình, dự án giảm nghèo; bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho 8.000-8.300 lao động. Hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo cũng đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Cụ thể, dự án triển khai đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Dự án 2) đã tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập cho người nghèo, góp phần tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trong đó, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 200 mô hình, dự án giảm nghèo như: Mô hình trồng bí xanh tại xã Chà Nưa (nay là xã Mường Chà), mô hình trồng sâm dưới tán rừng tại huyện Tuần Giáo (cũ), trồng mắc ca, nuôi ong, trồng cà phê, trồng sâm, chăn nuôi gia súc…

Tỉnh đã phát triển được 109 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP như: thịt trâu sấy, gạo nếp nương, bánh khẩu xén Mường Lay, dứa Mường Chà, chè Tủa Chùa, gạo Điện Biên… Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững (Dự án 4), bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho 8.000-8.300 lao động.

Cùng với đó, thông qua các chương trình tín dụng chính sách xã hội, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn để sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Điện Biên tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi không chỉ khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng của hội viên mà còn góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững.

Nhiều hộ nông dân điển hình đã trở thành nhân tố tích cực, truyền cảm hứng cho cộng đồng. Thông qua phong trào, không ít gia đình nông dân vươn lên làm giàu từ bàn tay lao động sáng tạo, đồng thời tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Đây chính là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng nông dân Điện Biên.

Phong trào cũng góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều sản phẩm, nông sản đặc trưng của Điện Biên đã được kết nối thị trường, khẳng định thương hiệu và nâng cao thu nhập cho người dân.

Hiện nay, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kể từ ngày 1/7/2025 đang tạo ra động lực mới để Điện Biên phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững hơn, trong đó có công tác giảm nghèo.

Điện Biên đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 18,9%. Tỉnh phấn đấu mỗi năm giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, với mục tiêu giảm trung bình 5,5% ở các huyện nghèo và giảm 5% ở đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời có hai huyện thoát nghèo.

Để đạt mục tiêu này, Điện Biên tập trung vào việc huy động hiệu quả các nguồn vốn, đặc biệt là từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, để hỗ trợ sản xuất và tạo việc làm.

Cùng với đó, tỉnh Điện Biên chú trọng triển khai đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo bền vững như hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình OCOP, phát triển giáo dục nghề nghiệp và tạo việc làm, phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo của người dân.

Đức Thọ