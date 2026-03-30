Ông Lữ Quang Ngời tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Chiều 30/3, tại kỳ họp thứ I Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021-2026, làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cùng tái cử nhiệm kỳ mới gồm: Ông Lâm Văn Bi, ông Nguyễn Minh Luân, ông Huỳnh Chí Nguyện, ông Lê Văn Sử, ông Ngô Vũ Thăng.

Các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau cũng bầu ủy viên UBND tỉnh đối với lãnh đạo các sở, ngành.