Ông Lữ Quang Ngời tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau
(Dân trí) - Ông Lữ Quang Ngời, 54 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026-2031.
Chiều 30/3, tại kỳ họp thứ I Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021-2026, làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cùng tái cử nhiệm kỳ mới gồm: Ông Lâm Văn Bi, ông Nguyễn Minh Luân, ông Huỳnh Chí Nguyện, ông Lê Văn Sử, ông Ngô Vũ Thăng.
Các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau cũng bầu ủy viên UBND tỉnh đối với lãnh đạo các sở, ngành.
Ông Lữ Quang Ngời, 54 tuổi, quê xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp; có trình độ Cử nhân luật kinh tế, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Tiến sĩ chính trị học.
Ông Ngời từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Long, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.
Từ tháng 11/2025 đến nay, ông Ngời là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.
Ông Lâm Văn Bi, 55 tuổi, quê xã U Minh, tỉnh Cà Mau; có trình độ Đại học Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Thạc sĩ chính sách công.
Ông Nguyễn Minh Luân, 54 tuổi, quê xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau; có trình độ Tiến sĩ kinh tế.
Ông Huỳnh Chí Nguyện, 54 tuổi, quê xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau; có trình độ Thạc sĩ quản lý kinh tế.
Ông Lê Văn Sử, 59 tuổi, quê phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau; có trình độ Kỹ sư khai thác thủy sản.
Ông Ngô Vũ Thăng, 46 tuổi, quê xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau; có trình độ Cử nhân báo chí, Thạc sĩ quản lý kinh tế.