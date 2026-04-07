Chính phủ thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Đồng Nai

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 6/4/2026, thông qua hồ sơ 2 đề án: thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết nêu rõ, việc thông qua hồ sơ 2 đề án được thực hiện theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Một góc đô thị phường Trấn Biên bên dòng sông Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập 10 phường của tỉnh Đồng Nai và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương theo quy định.

Chính phủ giao Bộ trưởng Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng ký tờ trình, báo cáo tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ liên quan đến việc thành lập 10 phường và thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ đề án, các dự thảo Nghị quyết và các vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Đồng Nai nằm ở vùng Đông Nam Bộ, có lịch sử hình thành hơn 325 năm. Sau khi sáp nhập với Bình Phước, địa phương có diện tích hơn 12.000km2, dân số khoảng 4,5 triệu, trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Liền kề và liên kết trực tiếp với siêu đô thị TPHCM, Đồng Nai còn là điểm giao thoa của nhiều hành lang kinh tế và trục kết nối chiến lược, giữ vai trò cầu nối với Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.