Ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Ngày 14/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 để kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, đã công bố tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031, thay ông Phạm Đức Ấn nhận nhiệm vụ mới là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã nhận được 73/73 phiếu tán thành và trúng cử Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Trước đó chiều 17/3, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1974, quê thành phố Hà Nội. Trình độ Cử nhân Trường Đại học Thương mại, Tiến sĩ Kinh tế.

Ông Hùng từng công tác ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương 1, Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Vụ trưởng Vụ Trung ương 1.

Tháng 3/2023, ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đến tháng 1/2025, ông được điều động, luân chuyển, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (cũ).

Tháng 7/2025, sau khi tỉnh Hưng Yên cũ sáp nhập với tỉnh Thái Bình thành tỉnh Hưng Yên mới, ông Nguyễn Mạnh Hùng được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Ngày 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 23 người, trong đó ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.