Thượng tướng Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chiều 13/4, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Lê Đức Thái sinh năm 1967, quê ở phường Hiệp Hòa, Quảng Ninh; trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành Quân sự.

Năm 1987-2011, ông đảm nhiệm các chức vụ Đội trưởng Vũ trang, Phó Đồn trưởng, Đồn trưởng tại các đồn Biên phòng và một số vị trí công tác thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh.

Năm 2011-2014, ông là Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh.

Năm 2014-2017, ông giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh.

Tháng 7/2017, ông là Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Tháng 9/2019, ông là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Tháng 7/2020, ông Phụ trách Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Ngày 6/8/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, ông được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng.

Ngày 11/9/2020, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Đức Thái giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 8/2021, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Ngày 4/11/2025, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Đức Thái giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Ngày 22/1, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 8/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Thanh Hóa.