Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng có chủ nhiệm mới

Ngày 13/4, Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định chuẩn y ông Trần Thắng Lợi, Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng, tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó vị trí này do bà Lê Thị Mỹ Hạnh đảm nhiệm. Đến ngày 23/1, bà Hạnh đã được bầu vào Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Thắng Lợi (Ảnh: A Thiệu).

Ông Trần Thắng Lợi, 50 tuổi, quê thành phố Huế. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Ông Lợi từng giữ các chức Phó Chánh văn phòng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Sơn Trà (cũ), Bí thư Quận ủy Hải Châu (cũ), Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng (cũ).

Ngày 1/12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động ông Lợi đến công tác tại UBND thành phố và bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng.