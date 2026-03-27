Ông Nguyễn Đăng Quang tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Chiều 27/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn tổ chức bộ máy.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có việc nghe báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh, thành viên các ban của HĐND tỉnh và bầu Hội thẩm nhân dân, xem xét các nội dung theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Đăng Quang (Ảnh: Nhật Anh).

Về công tác nhân sự, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, gồm bà Phạm Thị Hân và ông Nguyễn Trần Huy tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX với số phiếu 62/62 phiếu, đạt 100%.

Ông Nguyễn Đăng Quang sinh năm 1968, quê quán tại xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Ông Quang từng trải qua các vị trí thuộc tỉnh Quảng Trị cũ, gồm Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị; Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đăng Quang được chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.