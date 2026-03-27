Ông Hoàng Nghĩa Hiếu tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

Chiều 27/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Nguyên Hưng).

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu sinh năm 1967, quê xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, tốt nghiệp Đại học Thủy lợi, có trình độ thạc sĩ.

Ông Hiếu có quá trình công tác dài trong ngành thủy lợi, nông nghiệp, từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Thành (cũ), Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An. Năm 2019, ông Hoàng Nghĩa Hiếu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2022, ông Hiếu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, 2 năm sau, ông làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Từ năm 2024, ông Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước khi được đại biểu HĐND khóa XIX bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031, ông Hoàng Nghĩa Hiếu làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An.

Phát biểu nhậm chức, ông Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng nhân sự chủ chốt của HĐND tỉnh khóa XIX (Ảnh: Nguyên Hưng).

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh việc thực hiện tốt các nội dung của kỳ họp sẽ là nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã bầu ông Dương Đình Chỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX. Ông Nguyễn Như Khôi, tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.