Chiều 27/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ông Võ Trọng Hải sinh nhật 1968, quê xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Hải tốt nghiệp sĩ quan chỉ huy, Đại học Biên phòng và có bằng cử nhân đại học ngành luật.

Ông Võ Trọng Hải trưởng thành từ quân ngũ, từng đảm nhiệm các chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 7/2020, ông Võ Trọng Hải giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Tháng 9 cùng năm, ông Hải được phong hàm Thiếu tướng, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho đến tháng 4/2021.

Từ tháng 4/2021 đến tháng 11/2025, ông Võ Trọng Hải là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 14/11/2025, ông Hải được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ngày 18/11/2025, ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với việc bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX bầu các ông: Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ, Phùng Thành Vinh, Hoàng Phú Hiền và Thái Văn Thành tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.