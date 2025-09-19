Ông Lê Minh Ngân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Ngày 19/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố kết quả bầu cử tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ông Lê Minh Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại phiên khai mạc chiều 18/9, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 47 người. Ban Chấp hành khóa mới đã tiến hành phiên họp thứ nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 13 người.

Theo đó ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Sùng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 thành viên. Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV.

Ông Lê Minh Ngân được tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: CTTĐT Lai Châu).

Sáng 19/9, đại hội đã bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 16 người chính thức và 1 người dự khuyết.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Minh Ngân cảm ơn sự tín nhiệm của đại hội, đây là vinh dự và trách nhiệm mà cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giao phó.

Ông Lê Minh Ngân khẳng định tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; chấp hành nghiêm cương lĩnh chính trị, điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông Lê Minh Ngân sinh ngày 5/10/1969, quê quán tại tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị).

Trình độ Thạc sĩ kinh tế, Cao cấp lý luận Chính trị.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 1/2020, ông Lê Minh Ngân là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị).

Từ tháng 2/2020 đến tháng 2/2025 ông Lê Minh Ngân giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Từ tháng 3 đến tháng 8, ông Lê Minh Ngân là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tháng 9 theo Quyết định số 2283-QĐNS/TW ngày 30/8 của Ban Bí thư, ông Lê Minh Ngân thôi giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025.