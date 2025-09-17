Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng sáng 17/9, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng gồm 75 người, trong đó có 73 người tái cử, 2 người lần đầu tham gia. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng gồm 23 người. Ông Lương Nguyễn Minh Triết tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Công Bính).

Bốn Phó Bí thư Thành ủy gồm các ông Nguyễn Đình Vĩnh (50 tuổi, Phó Bí thư Thường trực), ông Phạm Đức Ấn (55 tuổi, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng), ông Nguyễn Đức Dũng (58 tuổi, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng) và ông Ngô Xuân Thắng (56 tuổi).

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (49 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam cũ), có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ sư công nghệ Silicat.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (Ảnh: Thùy Trang).

Trong quá trình công tác, ông từng trải qua nhiều vị trí tại thành phố Đà Nẵng (cũ) như Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Tháng 10/2020, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Tháng 12/2020, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tháng 1/2021, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 1/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ).

Tháng 6, sau khi hợp nhất địa giới hành chính giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, ông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng mới.

Ngày 6/9, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.