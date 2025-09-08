Ông Phạm Đức Ấn làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Ngày 8/9, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ 3 (sau hợp nhất) để quyết định một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết, để nhận nhiệm vụ mới. Ông Triết được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (thứ hai từ trái sang) và ông Phạm Đức Ấn (thứ hai từ phải sang) nhận hoa chúc mừng (Ảnh: Hoài Sơn).

Cũng tại kỳ họp, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, đã công bố tờ trình giới thiệu ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Với 81/82 đại biểu có mặt tại kỳ họp bỏ phiếu tán thành, ông Phạm Đức Ấn đã trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho biết việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định ông Phạm Đức Ấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng là sự bổ sung kịp thời một cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong quản lý kinh tế.

Việc này cũng thể hiện tầm nhìn chiến lược của Trung ương trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng đang tiên phong phát triển trên các lĩnh vực mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Đây cũng chính là động lực để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố hiện đại, đáng sống, trung tâm tăng trưởng mới của cả nước trong kỷ nguyên vươn lên mạnh mẽ.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó chiều 6/9, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã công bố quyết định điều động ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội khóa XV, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Ấn được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Đức Ấn (55 tuổi), quê Nghệ An, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Ngân hàng - Tài chính.

Ông có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, chủ yếu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Tháng 12/2024, ông được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 10/12/2024, ông Ấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.