Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Chiều 31/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Hoàng Trung Dũng (Ảnh: TTXVN).

Ông Hoàng Trung Dũng sinh năm 1971, quê ở Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, có trình độ Tiến sĩ Chính trị học, Cử nhân Ngữ văn.

Trong sự nghiệp, ông Dũng đã có hơn 30 năm công tác và trải qua nhiều chức vụ ở Hà Tĩnh như Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh; Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh.

Năm 2016, ông Dũng đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, sau đó trở thành Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Đến tháng 10/2020, ông Hoàng Trung Dũng trở thành Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Sau gần 5 năm giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Dũng được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Cùng ngày, Tạp chí Cộng sản tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm ông Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ông Dương Trung Ý cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2025-2030.