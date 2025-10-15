Ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ngày 15/10, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Hoàng Quốc Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 15/10, thay cho ông Hoàng Văn Nghiệm vừa được điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ông Hoàng Quốc Khánh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác, có năng lực, kinh nghiệm trong xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Quá trình công tác, ông Hoàng Quốc Khánh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị, trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, ông Hoàng Quốc Khánh cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai hiệu quả chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Lạng Sơn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, giúp đỡ ông Hoàng Quốc Khánh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,...

Ông Hoàng Quốc Khánh được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn (Ảnh: TTXVN).

Trưởng ban Tổ chức Trung ương lưu ý, tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và lãnh đạo tỉnh cần chỉ đạo khắc phục nhanh những thiệt hại do bão và hoàn lưu bão số 11 gây ra trên địa bàn; trước hết, giúp các trường học, cơ sở y tế đảm bảo hoạt động, nhất là sớm ổn định đời sống cho nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ,...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao trọng trách là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn - vùng đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng, giữ vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khẳng định sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn; tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của tỉnh; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để cùng với cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII đề ra.

Ông Hoàng Quốc Khánh sinh ngày 2/9/1969, dân tộc Thái, quê tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Trình độ: Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động về nhận công tác tại tỉnh Lạng Sơn, ông Hoàng Quốc Khánh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại tỉnh Sơn La như: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND, Bí thư Huyện ủy Phù Yên (cũ); Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La,...

Tại Quyết định số 1419-QĐNS/TW ngày 1/8/2024, Bộ Chính trị chuẩn y ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua, ông Hoàng Quốc Khánh tái cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.