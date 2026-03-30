Ông Hồ Văn Mười tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Ngày 30/3, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu các chức danh chủ chốt gồm chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng với số phiếu 85/85 phiếu.

Ông Hồ Văn Mười, SN 1969, quê Đà Nẵng. Ông có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Đại học An ninh nhân dân, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Thạc sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Hồ Văn Mười kinh qua nhiều chức vụ quan trọng. Từ năm 2012 đến năm 2019, ông là Phó cục trưởng Cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị V, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa (thuộc Bộ Công an).

Từ 2019 đến 2021, ông Hồ Văn Mười là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Từ 2021-2025, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 24/6/2025, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1268/QĐ-TTg, chỉ định ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bầu 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng gồm: ông Lê Trọng Yên, Võ Ngọc Hiệp, ông Nguyễn Hồng Hải, ông Nguyễn Minh, ông Nguyễn Ngọc Phúc và ông Đinh Văn Tuấn.