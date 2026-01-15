Ông Lê Trọng Yên làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng

Ngày 15/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chỉ định ông Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Trọng Yên (SN 1973, quê Hưng Yên) có trình độ Tiến sĩ Quản lý đất đai, Thạc sĩ ngành Nông nghiệp, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lê Trọng Yên được giao giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Văn Minh).

Trước khi 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông được hợp nhất, ông Lê Trọng Yên giữ các chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, chiều 14/1, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, 100% cử tri có mặt biểu quyết, nhất trí giới thiệu 2 đại biểu là ông Lê Trọng Yên và ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.