Bộ Chính trị yêu cầu xem xét điều chuyển lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận 198 về chủ trương đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả và xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác quản lý, đánh giá cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương tiến hành đánh giá cán bộ định kỳ hàng quý, hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu.

Đối với chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Bộ Chính trị yêu cầu định kỳ hằng quý tiến hành đánh giá, trong đó tập trung vào một số nội dung, tiêu chí chủ yếu.

Hội nghị Trung ương 12 khóa XIII (Ảnh: Đoàn Bắc).

Những tiêu chí này gồm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình và trách nhiệm nêu gương; xây dựng mối đoàn kết nội bộ...

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và mức độ hoàn thành của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong phạm vi phụ trách, cũng là tiêu chí để đánh giá các cán bộ lãnh đạo diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Ngoài ra, Bộ Chính trị yêu cầu đánh giá cả đối với những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục.

Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và ban thường vụ đảng ủy các ban, bộ, ngành, cơ quan thuộc Trung ương trực tiếp quản lý cán bộ, cần đề xuất xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét việc điều chuyển, bố trí công tác khác với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bộ Chính trị yêu cầu định kỳ báo cáo kết quả với Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước ngày 15 tháng cuối của mỗi quý.

Đối với chức danh diện cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quản lý, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị căn cứ các quy định hiện hành có trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ thuộc diện cấp mình quản lý.

Trong đó, Bộ Chính trị lưu ý tập trung vào các nội dung, tiêu chí định hướng trên, đồng thời, trên cơ sở xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ sẽ xem xét, quyết định điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kết quả đánh giá cán bộ cần định kỳ hằng quý báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước ngày 30 tháng cuối của mỗi quý; đồng thời, gửi Ban Tổ chức Trung ương để theo dõi, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Ban Tổ chức Trung ương được giao định kỳ hằng quý, tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình xếp loại, đánh giá đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cơ quan này cũng cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị và các cơ quan liên quan đề xuất việc điều chuyển, phân công, bố trí công tác khác đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định.