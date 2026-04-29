Ô tô tông người phụ nữ đẩy xe nôi ở TPHCM, 3 trẻ nhỏ thoát nạn

Ngày 29/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một ô tô tông trúng người phụ nữ đang đi bộ trên đường. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào sáng 27/4 trên đường Trung An, xã Bình Mỹ (TPHCM).

Hình ảnh từ clip cho thấy, người phụ nữ đẩy xe nôi, trên xe có một em bé, cùng hai bé gái khác đi bộ trên đường Trung An. Bất ngờ, một ô tô chạy cùng chiều từ phía sau lao tới, tông trúng người phụ nữ. Nạn nhân bị hất văng khoảng 5m, người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng người này không qua khỏi. Thời điểm xảy ra vụ việc, 3 trẻ nhỏ may mắn thoát nạn.

Khoảnh khắc 3 trẻ nhỏ may mắn thoát chết trong vụ tai nạn ở TPHCM (Video tổng hợp: Hoàng Hướng).

Nhận tin báo, công an địa phương phối hợp với Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhà chức trách xác định, tài xế ô tô là N.Q.T. (SN 1971, ngụ tỉnh An Giang), nạn nhân là chị N.T.N. (SN 1990, ngụ phường Thủ Đức).

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt phải chú ý quan sát, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trên đường.

Đối với người đi bộ, cơ quan chức năng khuyến cáo cần tuân thủ quy định về an toàn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường dành cho người đi bộ, hạn chế di chuyển dưới lòng đường, nhất là tại các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, nhằm tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.