Đổ trộm xà bần, 4 người bị phạt và phải dọn sạch hiện trường

Ngày 11/9, lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng cho biết, công an phường này vừa có quyết định xử phạt 4 trường hợp có hành vi đổ chất thải rắn trái phép tại một số khu vực đất trống trên địa bàn phường.

Các khu vực này từng được báo Dân trí phản ánh về tình trạng nhếch nhác bởi lượng lớn rác thải, xà bần được đưa về tập kết trái phép.

Xe tải đổ chất thải rắn trái phép bị lực lượng chức năng phường Hòa Khánh phát hiện (Ảnh: Công an phường Hòa Khánh).

Mỗi cá nhân bị phạt 3,5 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng môi trường, đồng thời thu gom, chuyển giao chất thải cho đơn vị chức năng xử lý.

Các quyết định xử phạt do Trung tá Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Hòa Khánh, ký ban hành, yêu cầu chấp hành trong 10 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Theo lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh, công tác xử lý rác thải xây dựng và xà bần hiện gặp nhiều khó khăn do lực lượng còn mỏng, trong khi tình trạng đổ trộm diễn ra phức tạp, đặc biệt về ban đêm.

Trước đây, phường từng phối hợp với một công ty môi trường để phát hiện, xử lý vi phạm, song tình trạng vẫn tái diễn.

Bãi rác lộ thiên ở cuối đường Hoàng Thị Loan vẫn chưa được xử lý, ảnh chụp chiều 10/9 (Ảnh: Hoài Sơn).

Thời gian tới, phường sẽ triển khai hai giải pháp trọng tâm. Trong đó, tăng cường phối hợp với công an và các lực lượng liên quan để kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đổ trộm.

Ngoài ra, phường sẽ nghiên cứu tổ chức điểm tập kết tạm, tiêu chí lựa chọn phù hợp, xa khu dân cư, có biện pháp rào chắn để tiếp nhận rác thải xây dựng.

Đối với điểm tập kết rác tự phát mà báo chí phản ánh, lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh cho biết Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường đã lập đoàn kiểm tra và phối hợp với một công ty lên phương án xử lý các vị trí trên, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Như Dân trí đã thông tin, thời gian qua, tại nhiều tuyến đường ở phường Hòa Khánh, rác sinh hoạt và xà bần xây dựng bị đổ trộm, chất thành từng đống lớn, gây ô nhiễm và mất mỹ quan. Người dân phản ánh tình trạng diễn ra cả ngày lẫn đêm, thậm chí có nơi còn đốt rác, gây khói bụi nghiêm trọng.