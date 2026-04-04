Hiện trạng tuyến đường kết nối hai ngôi chùa lớn nhất Việt Nam (Video: Thái Bá).

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Bái Đính (Ninh Bình) – Ba Sao (Hà Nam), nay là tỉnh Ninh Bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là tuyến đường kết nối các vùng miền, tuyến đường hành hương kết nối các điểm du lịch tâm linh chùa Bái Đính - chùa Tam Chúc (Ninh Bình) - chùa Hương (Hà Nội), thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa tỉnh Ninh Bình và Thủ đô Hà Nội.

Tuyến đường đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình cũ, có điểm đầu tại km0+000 giao với đê Tả sông Hoàng Long (xã Đại Hoàng), điểm cuối tại km17+256 thuộc thôn Đá Hàn, xã Gia Viễn, tổng chiều dài khoảng 17,26km.

Tổng mức đầu tư dự án tuyến đường Bái Đính - Ba Sao đoạn qua tỉnh Ninh Bình, hai giai đoạn là 720 tỷ đồng, từ nguồn vốn Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Trong ảnh, tuyến đường đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long phải khoan đá mở rộng đường. Tại đây, dự án cũng phải xây dựng 2 cây cầu vượt ngang qua đường cho động vật qua lại, đảm bảo hệ sinh thái cho khu bảo tồn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình cho biết, theo dự kiến tháng 9 năm nay dự án sẽ hoàn thành. Vì thế, chủ đầu tư cùng nhà thầu đang đẩy nhanh thi công để dự án về đích đúng tiến độ.

Công trường xây dựng mới cầu Đầm Cút (km12+156) dạng kết cấu vòm bê tông cốt thép, các công nhân, máy móc đang khẩn trương thi công các hạng mục còn lại để sớm thông xe kỹ thuật. Đường nối hai phía đầu cầu đã thi công cơ bản chờ ngày thông xe.

Tại các mũi thi công, các kỹ sư, công nhân làm việc khẩn trương. Một số điểm chưa giải phóng được mặt bằng, chính quyền địa phương đang đẩy nhanh tiến độ để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Đến nay, UBND xã Gia Viễn, Hội đồng GPMB dự án đã bàn giao mặt bằng 6,2km/7,6km (giai đoạn 2 của dự án); đoạn tuyến từ km9+152-km10+552 hội đồng GPMB chưa bàn giao; đoạn km15+300 đến k17+256 đã bàn giao mặt bằng, tuy nhiên còn vướng 275m của 7 hộ.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng đến đâu nhà thầu khẩn trương triển khai thi công đến đó.

Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, tuyến đường Bái Đính - Ba Sao sẽ thu ngắn khoảng cách từ chùa Tam Chúc đến chùa Bái Đính. Hai ngôi chùa lớn nhất Việt Nam này trở nên gần nhau hơn.

Tuyến đường này cũng đi qua các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Ninh Bình. Đặc biệt, đây cũng là tuyến đường "xương sống" của khu Cảnh quan văn hóa - sinh thái, voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc đang được tỉnh Ninh Bình xây dựng hồ sơ trình UNESCO xem xét ghi danh là Di sản thế giới.