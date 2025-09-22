Phân bổ hơn 1.900 tỷ đồng cho Lâm Đồng làm cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Đề xuất của Chính phủ về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp sáng 22/9.

Trình bày tờ trình của Chính phủ trước đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nêu đề xuất phân bổ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 là 1.927 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Chính phủ cũng đề nghị giảm 723 tỷ đồng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 không còn nhu cầu sử dụng của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng để điều chỉnh tăng tương ứng cho tỉnh Quảng Ngãi (150 tỷ đồng) và tỉnh Lâm Đồng (573 tỷ đồng).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương (Ảnh: Hồng Phong).

Trước đề xuất của Chính phủ về phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2025 giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí điều chỉnh giảm 3.270 tỷ đồng của 9 bộ, cơ quan Trung ương và 3 địa phương để điều chỉnh tăng tương ứng cho 3 bộ, cơ quan Trung ương và 13 địa phương.

Cũng theo quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hơn 703 tỷ đồng nguồn ngân sách Trung ương ngoài nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được điều chỉnh giảm để bổ sung tăng tương ứng cho 3 địa phương (Tuyên Quang, TPHCM, Tây Ninh).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất điều chỉnh vốn ngân sách Trung ương năm 2025 để phù hợp với tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương sau sắp xếp.

Phương án được thống nhất là giảm toàn bộ ngân sách Trung ương năm 2025 của 8 bộ, cơ quan Trung ương (Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc), để điều chỉnh tăng tương ứng cho 7 bộ, địa phương (Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, TP Hà Nội).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua đề xuất của Chính phủ về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương (Ảnh: Hồng Phong).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định điều chỉnh giảm 381 tỷ đồng của Bộ Nội vụ để tăng tương ứng cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; điều chỉnh giảm hơn 187 tỷ đồng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để tăng tương ứng cho Bộ Nội vụ (hơn 100 tỷ đồng), Bộ Giáo dục và Đào tạo (hơn 61 tỷ đồng) và Bộ Y tế (25,3 tỷ đồng).

66 tỷ đồng của Bộ Thông tin và Truyền thông cũ cũng được điều chỉnh giảm để tăng tương ứng cho Bộ Khoa học và Công nghệ (52,5 tỷ đồng), Bộ Công an (13,5 tỷ đồng).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo thực hiện phân bổ, điều chỉnh dự toán và kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả.

Chính phủ chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án theo quy định của pháp luật.