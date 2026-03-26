Ô tô con và xe máy bị xe chở đất đè bẹp dúm, 2 phụ nữ tử vong

Thái Bá

(Dân trí) - Đang lưu thông trên quốc lộ 12B, chiếc xe tải lớn chở đất bất ngờ lật nghiêng, đè bẹp một ô tô 4 chỗ và xe máy đi ngược chiều. Hai người tử vong ngay tại hiện trường.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 26/3, trên quốc lộ 12B, đoạn qua xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người tử vong (Ảnh: Người dân cung cấp).

Thời điểm này, lái xe Trần Văn Khoa (SN 1982) điều khiển xe tải chở đất BKS 35C-111.72 lưu thông hướng xã Lạc Sơn đi xã Yên Thuỷ (Phú Thọ).

Đang lưu thông, xe tải bất ngờ lật nghiêng đè trúng ô tô 4 chỗ và xe máy đi ngược chiều. Hậu quả, một phần ô tô con và xe máy bị xe tải đè bẹp dúm. Hàng chục tấn đất trên thùng xe đổ tràn xuống phủ kín cả hai phương tiện và hai người điều khiển xe.

Hai nạn nhân gồm chị N.T.T.H. (SN 1979, điều khiển ô tô con) và chị B.T.C. (SN 1986, điều khiển xe máy), cùng trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ, tử vong tại chỗ.

Lực lượng Cảnh sát cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp dưới khối lượng lớn đất trên thùng xe tải trút xuống (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lạc Sơn (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ), nhanh chóng điều động một xe cứu nạn và 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp đưa các nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng CSGT và công an xã đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các thủ tục theo quy định.