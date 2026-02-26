Nước biển chuyển màu nâu đỏ ở Gia Lai: Không phải do tảo nở hoa

Tối 25/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, cho biết đã có kết quả phân tích mẫu nước biển tại khu vực Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai), nơi xảy ra hiện tượng nước biển chuyển màu nâu đỏ gây xôn xao dư luận.

Kết quả cho thấy không phát hiện tảo đỏ. Cơ quan chuyên môn nhận định hiện tượng nước biển có màu nâu đỏ không phải do tảo nở hoa liên quan đến biến đổi nhiệt độ nước.

Cơ quan chuyên môn lên tiếng về hiện tượng nước biển khu vực ven bờ Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, đổi màu nâu đỏ kỳ lạ những ngày qua (Ảnh: Lâm Trần).

Theo ông Nghĩa, nguyên nhân có thể do dọc bờ biển có tuyến đường đất đỏ nên khi thời tiết khắc nghiệt hoặc sóng lớn đánh vào bờ, đất bị cuốn trôi, hòa lẫn vào nước biển gần bờ, tạo ra màu nâu đỏ kỳ lạ.

Trong khi đó, lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc cho rằng hiện tượng có thể là tảo biển nở hoa do thời tiết ấm làm biến đổi màu sắc nước gần bờ.

Nhiều ý kiến nhận định tuyến đường đất đỏ là "thủ phạm", khiến nước biển ở Gia Lai có màu nâu đỏ (Ảnh: Doãn Công).

Như Dân trí đã phản ánh, tại khu vực bờ biển Tam Quan đoạn thuộc khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc xuất hiện một vệt nước nâu đỏ rộng hàng chục mét xuất hiện sát bờ, tạo thành mảng màu tương phản so với sắc xanh thường thấy của biển.

Hiện tượng này khiến nhiều người bày tỏ lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường biển cũng như hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

Theo lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc cho rằng đây là hiện tượng tảo biển nở hoa khi gặp thời tiết ấm gây biến đổi màu sắc vùng nước gần bờ. Sau đợt tảo nở, ruốc biển thường vào bờ nhiều nên bà con ngư dân sẽ được mùa.