Chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Theo đó, với tinh thần trách nhiệm cao, phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người và bầu các chức danh: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Doãn Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XX, với 100% số phiếu bầu.

Các ông Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Hồng Phong, Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX - tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người. Trong đó, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, với 100% số phiếu bầu.

Các đại biểu bỏ phiếu tại phiên họp (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Nguyễn Doãn Anh (SN 1967), quê ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức (cũ), thành phố Hà Nội; trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn: Đại học ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành, Cao cấp chuyên ngành Quân sự.

Ông Nguyễn Doãn Anh từng giữ các chức vụ: Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Tư lệnh Quân khu 4.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Doãn Anh được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 11/2022, ông giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chiều 20/10/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định thăng quân hàm từ cấp Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Nguyễn Doãn Anh.

Ngày 25/10/2024, Bộ Chính trị điều động, chỉ định Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.