Đổ cột điện ở Lào Cai, một người tử vong
(Dân trí) - Trong quá trình thi công kéo dây điện đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đã xảy ra sự cố gãy cột điện làm một công nhân tử vong.
Chiều 9/9, UBND xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai) có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn lao động trên công trường đường điện 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đoạn qua thôn Bản Muối.
Theo đó, khoảng 16h30 ngày 8/9, tại thôn Bản Muối, xã Lâm Thượng, một công nhân đang thi công kéo dây điện thì xảy ra sự cố gãy cột điện tại vị trí cột 129 khiến người này tử vong.
Chính quyền địa phương cho biết, nạn nhân là anh L.V.C. (SN 1982, trú tại tỉnh Điện Biên. Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài 229,5km với 468 vị trí móng cột.
Đoạn qua tỉnh Lào Cai có chiều dài khoảng 49,47km, hầu hết các vị trí đều nằm trên đồi núi cao, địa bàn thi công khó khăn.