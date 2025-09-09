Đổ cột điện ở Lào Cai, một người tử vong

Chiều 9/9, UBND xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai) có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn lao động trên công trường đường điện 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đoạn qua thôn Bản Muối.

Khu vực xảy ra sự việc (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 8/9, tại thôn Bản Muối, xã Lâm Thượng, một công nhân đang thi công kéo dây điện thì xảy ra sự cố gãy cột điện tại vị trí cột 129 khiến người này tử vong.

Chính quyền địa phương cho biết, nạn nhân là anh L.V.C. (SN 1982, trú tại tỉnh Điện Biên. Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.