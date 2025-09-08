Nổ bình gas, bé 10 tháng tuổi tử vong ở TPHCM

Tối 8/9, đại diện UBND xã Châu Pha (TPHCM) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ bình gas mini tại phòng trọ khiến một cháu bé 10 tháng tuổi tử vong. Sự việc đang được Công an xã Châu Pha phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, lập hồ sơ ban đầu.

Nhiều bếp gas mini tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi sử dụng (Ảnh minh họa).

Trước đó, khoảng 18h ngày 3/9, tại một phòng trọ ở xã Châu Pha, chị L. (quê Cần Thơ) sử dụng bếp gas mini để nấu ăn.

Sau khi nấu xong, chị L. tắt bếp và bưng thức ăn ra hiên nhà để cùng mọi người dùng bữa.

Khi cả gia đình chuẩn bị ngồi ăn, bình gas mini bất ngờ phát nổ. Mảnh vỡ từ vỏ bình gas văng ra, găm trúng đầu bé K. (10 tháng tuổi) đang được bế trên tay khiến bé bị chấn thương.

Ngay sau đó, gia đình đưa K. đến Bệnh viện Bà Rịa (phường Bà Rịa, TPHCM) cấp cứu. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, mảnh vỡ đã xuyên sâu, gây chấn thương sọ não nghiêm trọng. Dù được tận tình cứu chữa, nạn nhân vẫn không qua khỏi.