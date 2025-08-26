Bắt nguyên Giám đốc Tổng đại lý ở Vũng Tàu của Dai-Ichi Life Việt Nam

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2022 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trước đó, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Mạnh Hà (49 tuổi), nguyên Giám đốc Tổng đại lý ở Vũng Tàu của Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life Việt Nam, về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Trương Mạnh Hà (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát, Hà là người trực tiếp tư vấn để ông P.C.S. ký 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, vào các ngày 16/12/2022, 4/7/2023, 16/1/2024, ông S. đi làm ngoài biển không thể trực tiếp đến đại lý đóng phí bảo hiểm, nên chuyển tiền nhờ Hà đóng giúp.

Sau khi nhận tiền của ông S., bị can này không nộp cho công ty bảo hiểm mà tiêu xài cá nhân, dẫn đến việc 2 hợp đồng của ông S. bị nợ phí bảo hiểm.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM thông báo người nào là nạn nhân của Trương Mạnh Hà, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, số 15 Trường Chinh, phường Bà Rịa, hoặc gọi 0907.678.757, gặp điều tra viên Phan Văn Lĩnh để trình báo, phục vụ công tác điều tra.