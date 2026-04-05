Ninh Bình yêu cầu xử lý khẩn cấp sự cố mái kè biển Hải Thịnh 3

Ngày 5/4, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản số 2052/UBND-VP3 về việc xử lý sạt sập, lún võng mái kè biển Hải Thịnh 3 tại vị trí k25+500, thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh.

Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Bình giao UBND xã Hải Thịnh khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tổ chức hộ đê ngay theo phương châm “4 tại chỗ”; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyến đê biển.

Lực lượng chức năng đang xử lý sự cố mái kè biển Hải Thịnh 3 (Ảnh: UBND tỉnh Ninh Bình).

Văn bản nêu rõ cần thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ các vị trí hư hỏng để kịp thời xử lý ngay từ giờ đầu khi phát sinh sự cố; báo cáo về Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương chỉ đạo triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục sự cố công trình theo thẩm quyền; bảo đảm an toàn các tuyến đê, đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai và tuân thủ quy định pháp luật.

Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp. Kết quả thực hiện phải được báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15/4.

Trước đó, do ảnh hưởng của triều cường, tại vị trí k25+500 của kè Hải Thịnh 3 đã phát hiện tình trạng mái kè bị sạt sập, nhiều cấu kiện bị sóng đánh trôi. Diện tích hố sạt sập khoảng 300m2, trong đó diện tích sập hoàn toàn khoảng 120m2, chiều sâu hố sập khoảng 1,4m.