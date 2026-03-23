Ninh Bình công bố 85 người trúng cử đại biểu HĐND

Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình vừa công bố kết quả Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình, toàn bộ 2.536 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn (sau sáp nhập 3 tỉnh) đều hoàn thành việc bỏ phiếu đúng thời gian quy định. Tỷ lệ cử tri toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu là 99,53%.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn (Ảnh: Phạm Dũng).

Đặc biệt, có 21 xã, phường và 1.394 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri trong danh sách đi bầu cử. Tỉnh Ninh Bình không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm; không có khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả.

Hơn 3 triệu cử tri tỉnh Ninh Bình đã bầu đủ 19 đại biểu Quốc hội khóa XVI, theo số lượng được ấn định, đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần. Trong đó, đại biểu nữ chiếm 31,6%; đại biểu trẻ tuổi chiếm 5,3%; đại biểu tái cử chiếm 52,6%.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2031, cử tri đã bầu đủ 85 đại biểu. Cơ cấu thành phần đại biểu nữ chiếm 23,5%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 2,3%; đại biểu ngoài Đảng chiếm 7%; đại biểu tôn giáo chiếm 4,7%, đại biểu trẻ tuổi chiếm 4,7%; tỷ lệ đại biểu tái cử chiếm 70,6%.

Ở cấp xã, cử tri đã bầu được 2.772/2.775 đại biểu HĐND. Trong đó, đại biểu nữ chiếm 28,86%; đại biểu trẻ tuổi đạt 15,15%; đại biểu ngoài Đảng chiếm 6,28%; đại biểu tôn giáo chiếm 9,34%.

Lãnh đạo Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình chia sẻ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn được tổ chức nghiêm túc, đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp.