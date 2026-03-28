Ninh Bình khắc phục vi phạm tại dự án Bệnh viện Sản Nhi

Ngày 28/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi sở có báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán và hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình phê duyệt quyết toán dự án Xây dựng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để xem xét.

"Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án theo quy định. Số tiền quyết toán dự án sẽ được phân bổ từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn của tỉnh", vị lãnh đạo cho hay.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Bình, các sở ngành có liên quan đã thực hiện việc kiểm điểm và rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm được nêu tại kết luận thanh tra; đồng thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiến hành rà soát, khắc phục.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ có kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Ninh Bình, trong đó có dự án Xây dựng Bệnh viện Sản Nhi do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình), được triển khai từ năm 2009.

Dự án bệnh viện này có tổng mức đầu tư 2.700 tỷ đồng, quy mô 900 giường bệnh, xây dựng tại phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình cũ (nay là phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Ban đầu dự án dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2017 nhưng sau đó bị chậm tiến độ. Đến nay, các hạng mục công trình thuộc dự án đã hoàn thành, được nghiệm thu, bàn giao cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đưa vào sử dụng từ tháng 2/2020.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dự án có khó khăn, vướng mắc là số vốn còn thiếu, chưa bố trí được trên 794 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ đã phát hiện quá trình thực hiện dự án có một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm như: Việc điều chỉnh dự án vượt tổng mức đầu tư nhưng UBND tỉnh Ninh Bình không thực hiện thẩm định lại dự án đầu tư và thẩm tra, thẩm định thiết kế cơ sở.

UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ mà không có văn bản, ý kiến về nguồn vốn của cơ quan Trung ương, không lấy ý kiến HĐND, không xác định cụ thể cơ cấu nguồn vốn, dẫn đến dự án gặp khó khăn, vướng mắc như hiện nay.