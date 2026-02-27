Ninh Bình phát ấn Đền Trần lúc 5h ngày Rằm tháng Giêng

Chiều 26/2, UBND tỉnh Ninh Bình làm việc với các sở, ngành và phường Nam Định về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần xuân Bính Ngọ năm 2026.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình làm việc với các đơn vị có liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần xuân Bính Ngọ năm 2026 (Ảnh: Cổng TTĐT Ninh Bình).

Theo thông tin từ Ban Tổ chức lễ hội, từ ngày 11 tháng Giêng âm lịch, đền Trần tổ chức Lễ rước Kiệu Ngọc Lộ; ngày 12 tháng Giêng, Ban Tổ chức làm Lễ rước Nước, tế Cá; đêm 14 tháng Giêng, tổ chức Lễ dâng hương và Khai ấn tại đền Thiên Trường; từ 5h ngày 15 tháng Giêng, tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 3 nhà Giải Vũ và Nhà trưng bày Đền Trùng Hoa.

Bên cạnh phần lễ, Ban Tổ chức tổ chức Lễ Khai ấn Đền Trần cũng tổ chức các hoạt động trưng bày sinh vật cảnh, triển lãm ảnh Vương Triều Trần 800 năm và dấu ấn Phủ Thiên Trường xưa, triển lãm ảnh đẹp du lịch Ninh Bình và giới thiệu Chợ đồ xưa.

Để chuẩn bị cho lễ Khai ấn diễn ra trang nghiêm, an toàn, từ đầu tháng 1, UBND phường Nam Định đã lên phương án triển khai nhiệm vụ phục vụ lễ hội, sau đó có văn bản trình UBND tỉnh Ninh Bình kế hoạch tổ chức lễ hội xin ý kiến chỉ đạo.

Cùng với đó, địa phương thành lập Ban Tổ chức lễ hội và các tiểu ban nghi lễ, tuyên truyền, hậu cần, an ninh trật tự và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; các tiểu ban xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện.

Lãnh đạo phường Nam Định thông tin về Lễ hội Khai ấn Đền Trần xuân Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Khánh Dũng).

Lãnh đạo phường Nam Định cho hay, đến nay công tác bảo đảm an ninh trật tự được xây dựng, triển khai cụ thể. Theo đó, Công an phường Nam Định triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông... dưới sự chỉ đạo của công an tỉnh và UBND phường, tại khu vực Đền Trần, Chùa Tháp trong thời gian diễn ra lễ hội.

Bên cạnh đó, Công an phường Nam Định cũng sẽ phối hợp với các phòng, ban của tỉnh, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo phương án đã được phê duyệt; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường vào Đền Trần và trong khu vực Đền Trần, Đền Bảo Lộc. Đặc biệt là đêm 14 rạng sáng 15 tháng Giêng (lễ Khai ấn), ngày và đêm 24 tháng Giêng (lễ Trần Quốc Toản ra quân tại Đền Bảo Lộc).

Ban Chỉ huy Quân sự phường sẽ phối hợp công an phường xây dựng phương án, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống đuối nước, cứu hộ, cứu nạn; đồng thời báo cáo Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh cử lực lượng, phương tiện tham gia dò tìm, xử lý bom, mìn, đạn, vật liệu nổ trong khuôn viên Đền Trần.

UBND phường Nam Định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm trong các hoạt động dịch vụ văn hóa, thương mại, giá trông coi phương tiện giao thông; giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn tại di tích; không để xảy ra tình trạng xe ôm chèo kéo khách trước cổng Đền Trần, Chùa Tháp; nghiêm cấm bày bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm công tác tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần (Ảnh: Khánh Dũng).

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, Lễ hội Khai ấn Đền Trần tổ chức trong không gian hẹp, thời gian ngắn, mật độ người đông, vì vậy, công tác bảo đảm an ninh trật tự phải đặt lên hàng đầu.