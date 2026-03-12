50 cá nhân "rút kinh nghiệm" sau khi 4 dự án ở Ninh Bình được thanh tra

Theo kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với các dự án khó khăn, vướng mắc tại Ninh Bình, có 4 dự án được thanh tra gồm: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An; Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính; Dự án Cải tạo, nâng cấp đê Hữu sông Đáy và Dự án xây dựng Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình.

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An (Ảnh: Thái Bá).

Cả 4 dự án trên đều thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án của UBND tỉnh Ninh Bình; sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Kết luận thanh tra chỉ rõ, các dự án cơ bản được triển khai theo các nội dung được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, phù hợp với mục tiêu đầu tư, phát huy được hiệu quả đầu tư, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, vướng mắc và những hạn chế, thiếu sót, vi phạm.

Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tham mưu, đề xuất, quản lý, để xảy ra những hạn chế, thiếu sót, vi phạm như Kết luận thanh tra đã nêu.

Căn cứ kết quả kiểm điểm của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân theo quy định.

Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính (Ảnh: Thái Bá).

"Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật", Thanh tra Chính phủ nêu rõ yêu cầu với Ninh Bình.

Chỉ rút kinh nghiệm

Sau khi có kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành kế hoạch chi tiết để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung đã được chỉ ra thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của mình.

Kết quả tổ chức kiểm điểm liên quan đến tồn tại nêu trong kết luận cho thấy: Đối với cấp tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình đã chủ trì cuộc họp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan và các nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình qua các thời kỳ có liên quan đến kết luận thanh tra, nhằm tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể cá nhân theo kết luận.

Đê hữu sông Đáy (bên dưới) đoạn qua phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Kết quả cụ thể, đối với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra; coi đây là bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời gian tới, bảo đảm thực hiện đúng quy định, quy trình và kịp thời giải quyết các tồn tại vướng mắc.

Đối với các cá nhân lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình: Việc kiểm điểm được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, khách quan, cầu thị, trên tinh thần xây dựng. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể, cá nhân lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình đều xuất phát từ mục tiêu chung, nhằm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế tỉnh Ninh Bình; không có biểu hiện vụ lợi cá nhân hoặc lợi ích nhóm trong quá trình ban hành các quyết định, chỉ đạo.

UBND tỉnh Ninh Bình, các sở, ban, ngành có liên quan đã nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm và rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm được nêu tại kết luận thanh tra liên quan đến 4 dự án (nêu trên).

"Các hạn chế, thiếu sót, vi phạm được chỉ ra tại kết luận thanh tra chưa gây hậu quả, chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm đã được khắc phục trước và trong quá trình thanh tra. Tập thể và cá nhân lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh đã nhận thức sâu sắc và chịu trách nhiệm chính trị đối với các tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm nêu trên; đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, rút ra bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới", báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình nêu.

Đối với việc kiểm điểm tập thể, cá nhân tại các sở, ban, ngành, gồm: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng; kết quả có 22 tập thể và 50 cá nhân thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Các tập thể, cá nhân này đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm gắn với từng vị trí công tác. Đồng thời, xác định các vi phạm nêu trên không xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân. Kết quả kiểm điểm chưa phát sinh trường hợp phải xem xét xử lý hành chính. Tuy nhiên yêu cầu các tập thể, cá nhân tiếp tục nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục.

"Trong thời gian tới, UBND tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp thời khắc phục các tồn tại hạn chế, thiếu sót, vi phạm đã được kết luận", báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình cho hay.