Ninh Bình bố trí 280 tỷ đồng xử lý nợ đọng dự án đê hữu sông Đáy

UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2026. Tỉnh này bố trí 280 tỷ đồng để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của Dự án cải tạo, nâng cấp đê hữu sông Đáy, tỉnh Ninh Bình, đoạn từ k8+380 đến k32+400 (gọi tắt là Dự án đê hữu sông Đáy) theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Đê hữu sông Đáy (bên phải) đoạn qua phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Theo quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình, việc bố trí nguồn vốn thể hiện trách nhiệm của địa phương trong thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị liên quan, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ có kết luận sau khi thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Ninh Bình, trong đó có Dự án cải tạo, nâng cấp đê hữu sông Đáy.

Theo kết luận, quá trình thực hiện dự án có một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm như: UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ mà không có văn bản, ý kiến về nguồn vốn của cơ quan Trung ương;

Dự án không xác định cụ thể cơ cấu nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn hợp pháp khác, dẫn đến hiện nay dự án vẫn đang gặp khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn; nợ đọng xây dựng cơ bản.

“Dự án còn có khó khăn, vướng mắc là số vốn còn thiếu chưa bố trí cho dự án theo quyết toán được phê duyệt trên 1.210 tỷ đồng”, kết luận nêu.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị tỉnh Ninh Bình khẩn trương thực hiện việc thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, bảo đảm không làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Ninh Bình tổng hợp đầy đủ các khoản nợ đọng phát sinh sau ngày 1/1/2015 để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc bố trí vốn ngân sách địa phương để thanh toán theo đúng quy định của pháp luật.