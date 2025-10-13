Cưỡng chế kiểm đếm đất bắt buộc để xây khu đô thị vùng đệm di sản Tràng An

Ngày 13/10, UBND phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, UBND phường đã thành lập Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 61 hộ gia đình đang sử dụng đất nông nghiệp tại phường Nam Hoa Lư để giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án xây dựng khu đô thị Ninh Thắng I.

Dự án xây dựng khu đô thị Ninh Thắng I nằm trong vùng đệm khu Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An (Ảnh: Thái Bá).

Theo báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Ninh Thắng I, tại xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư cũ (nay là phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) nằm trong vùng đệm khu Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An.

Dự án thuộc khu vực đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và UBND tỉnh Ninh Bình đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho nhà đầu tư năm 2023. Mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tạo điều kiện cho đô thị Hoa Lư phát triển bền vững trong tương lai.

Bên cạnh đó, khu đô thị sẽ hình thành khu dân cư và dịch vụ du lịch văn minh, hiện đại, đồng bộ, đảm bảo phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển trở thành khu vực hỗ trợ chức năng cho Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động và các khu dân cư lân cận, phát huy, khai thác các điều kiện tự nhiên, các tiềm năng, lợi thế để tạo không gian phát triển du lịch; tạo sự ổn định lâu dài cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội là phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Diện tích 8,19ha đất nông nghiệp của 117 hộ gia đình bị ảnh hưởng, phải thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án (Ảnh: Thái Bá).

Lãnh đạo UBND phường Nam Hoa Lư cho biết, dự án khu đô thị Ninh Thắng I, ảnh hưởng đến 8,19ha đất nông nghiệp của 117 hộ gia đình. Phần lớn các hộ dân có đất bị thu hồi đều đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án.

Tuy nhiên, một số hộ cho rằng việc thu hồi đất để xây dựng khu đô thị là do chủ đầu tư thực hiện nên phải thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giá bồi thường với người sử dụng đất.

Đến nay, 53 hộ dân đã phối hợp trong công tác kê khai, kiểm đếm, đo đạc; 61 hộ không phối hợp, không chấp hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc; 3 hộ UBND phường đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ do các hộ vắng mặt tại địa phương.

Nhiều hộ dân có đất bị thu hồi cho rằng, chủ đầu tư dự án khu đô thị Ninh Thắng I phải tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp. Vì thế, đến nay không chịu hợp tác với chính quyền địa phương trong việc kiểm đếm để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Phi Hà, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Nam Hoa Lư cho hay, yêu cầu trên của các hộ dân là không đúng quy định. Đây không thuộc trường hợp thỏa thuận về nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 127 Luật Đất đai năm 2024 (trước đây là Điều 73 Luật Đất đai năm 2013).

Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi người dân đang trồng lúa (Ảnh: Thái Bá).

Cũng theo ông Hà, không có hộ nào trong số các hộ bị thu hồi đất đã thực hiện việc thỏa thuận giá bồi thường. "Đây là một trong những dự án trọng điểm được tỉnh Ninh Bình phê duyệt nhằm mở rộng không gian đô thị, xây dựng hạ tầng đồng bộ và hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Địa phương đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao đất cho chủ đầu tư thi công theo tiến độ”, ông Hà nói.

Để giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND thành phố Hoa Lư trước đây đã ban hành 70 quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ gia đình liên quan.

Sau khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, UBND phường Nam Hoa Lư phối hợp với Ủy ban MTTQ phường, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cùng các đơn vị liên quan, đã tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với 70 hộ dân.

Kết quả, 6 hộ đã phối hợp thực hiện kiểm đếm bắt buộc; 61 hộ vẫn không chấp hành.

Chủ tịch UBND phường Nam Hoa Lư đã ban hành 61 quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 61 hộ gia đình, các hộ dân không hợp tác sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định (Ảnh: Thái Bá).

“Căn cứ Điều 88 Luật Đất đai năm 2024, Chủ tịch UBND phường Nam Hoa Lư đã ban hành 61 quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 61 hộ gia đình nói trên để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Ninh Thắng I”, ông Hà cho biết thêm.

“Chúng tôi xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm. Phường tiếp tục vận động, đối thoại để người dân hiểu và chấp hành. Tuy nhiên, nếu các hộ dân vẫn cố tình không hợp tác, việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc sẽ được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của người dân”, ông Hà nêu rõ.