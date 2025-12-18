Những siêu dự án Hà Nội sẽ khởi công trong ngày mai

Các dự án được Hà Nội dự kiến khởi công vào sáng 19/12 trên nhiều lĩnh vực như thể thao, giao thông, chỉnh trang đô thị, phát triển không gian công cộng, nhà ở xã hội, kết nối liên vùng với tổng mức đầu tư ước tính lên tới hàng triệu tỷ đồng và được triển khai trong giai đoạn 2025-2035.

Khu đô thị thể thao Olympic

Khu đô thị thể thao Olympic hơn 9.000ha với tổng vốn dự kiến trên 925.000 tỷ đồng, hướng tới đủ điều kiện đăng cai ASIAD và Olympic.

Dự án được triển khai trên địa bàn 11 xã gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa, nằm ở khu vực phía Nam Hà Nội.

Dự án được tổ chức thành 4 dự án thành phần theo các phân khu chức năng.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic phân khu B (Ảnh: CTV).

Phân khu A phát triển đô thị mới theo mô hình TOD (đô thị nén), đóng vai trò đầu mối giao thông, kết nối và hỗ trợ cho khu liên hợp thể thao đặt tại phân khu B, với trọng tâm là sân vận động Trống Đồng đẳng cấp quốc tế; phân khu C và phân khu D tiếp tục phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ.

Theo kế hoạch, Khu liên hợp thể thao và sân vận động sẽ hoàn thành vào quý II/2030. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành năm 2035.

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Dự án này quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 11.000 ha, gồm trục đại lộ giao thông dài hơn 80km, công viên cảnh quan và vui chơi giải trí khoảng 3.300ha, cùng hơn 2.100ha giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị.

Phạm vi dự án kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 19 xã, phường của Hà Nội.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần. 2 dự án thành phần đầu tư trục đại lộ giao thông, công viên cảnh quan và giải phóng mặt bằng tái thiết đô thị ở Tả ngạn và Hữu ngạn sông Hồng.

Dự án thành phần thứ 3 là tuyến Metro đi ngầm bên Hữu ngạn, dài khoảng 45 km, kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố.

Dự án thành phần thứ 4 là các khu đô thị tái định cư, triển khai tại chỗ và trên các quỹ đất đối ứng, với hình thức căn hộ chung cư cao tầng và nhà ở thấp tầng.

Theo tính toán ban đầu, khoảng 200.000 người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó một phần được bố trí tái định cư tại chỗ.

Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 855.000 tỷ đồng, tiến độ dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Công viên hai bên sông Tô Lịch

Dự án với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 4.600 tỷ đồng, triển khai dọc tuyến sông Tô Lịch. Thời gian thực hiện dự kiến là 2025-2028.

Dự án gồm nhiều hạng mục như đường dạo ven sông, quảng trường, vỉa hè, sân thể thao, sân chơi, bãi đỗ xe, không gian cho người đi bộ, công trình dịch vụ, điểm nhấn kiến trúc và công trình phụ trợ...

Một phối cảnh sông Tô Lịch được đề xuất (Ảnh: CTV).

Đường sắt đô thị Văn Cao - Hòa Lạc

Tuyến metro được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi khổ 1.435mm, dài gần 39km, trong đó 6,5km đi ngầm, 2km đi trên cao và gần 30km đi trên mặt đất.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 65.000 tỷ đồng.

Tuyến metro này đi qua 21 nhà ga gồm 6 ga ngầm, một ga trên cao Tây Mỗ và 14 ga mặt đất.

Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

Dự án này dự kiến dài khoảng 35km, rộng 120m, tổng mức đầu tư 71.150 tỷ đồng. Điểm đầu tại sân bay ở huyện Gia Bình, điểm cuối tại nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên với vành đai 3 Hà Nội.

Trên địa bàn Hà Nội, tuyến đường dài 14km, rộng 120m, với tổng mức đầu tư khoảng 42.450 tỷ đồng. Đoạn trên địa bàn Bắc Ninh dài 21km, mặt cắt ngang đường rộng 120m, chi phí đầu tư dự kiến là 28.700 tỷ đồng.

Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 xã Phúc Thịnh

Dự án này có quy mô khoảng 45 ha, tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng, trong đó gần 617 tỷ dành cho bồi thường tái định cư. Quỹ đất dành cho xây nhà xã hội rộng hơn 13ha, quỹ đất xây nhà thương mại hơn 3,3ha.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có hơn 3.100 căn nhà xã hội, 427 căn chung cư thương mại và 99 nhà thấp tầng. Một số hạng mục khác tại dự án gồm trường học từ mầm non đến THCS, công trình dịch vụ, thương mại.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Dự án có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới (tỉnh Lào Cai), điểm cuối tại ga Lạch Huyện (TP Hải Phòng), dài 419km, tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng. Trên tuyến có 18 nhà ga.

Tuyến đường sắt này có tốc độ thiết kế 160km/h trên đoạn ga Lào Cai - ga cảng Lạch Huyện, 80km/h cho đoạn Lào Cai - các đoạn tuyến nhánh, 120km/h đối với đoạn đi qua Hà Nội và đi trùng với đường sắt vành đai phía Đông.