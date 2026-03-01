Những chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 3

Mỗi bất động sản chính thức được cấp mã định danh điện tử

Nghị định 357/2025 của Chính phủ về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có hiệu lực từ 1/3 quy định gắn mã định danh cho sản phẩm bất động sản.

Mỗi bất động sản, từ nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư đến phần diện tích sàn trong các công trình sẽ được cấp một mã định danh điện tử duy nhất, tối đa 40 ký tự số và chữ, giúp người dân và cơ quan quản lý tra cứu, truy xuất thông tin dễ dàng hơn.

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cấu trúc của mã định danh điện tử cho các sản phẩm bất động sản bao gồm các trường thông tin: mã thông tin dự án, công trình; mã định danh địa điểm (nếu có); dãy ký tự tự nhiên.

Mã định danh được tạo lập tự động trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Sở Xây dựng các địa phương thực hiện việc gắn mã định danh điện tử cho nhà ở thuộc các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, đồng thời với thời điểm ban hành văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, đối với nhà ở hình thành trong tương lai.

Ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới

Quyết định số 43/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ nêu rõ, từ 1/3 áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 1 (tương đương tiêu chuẩn khí thải Euro 1) cho xe sản xuất trước năm 1999; mức 2 cho xe sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016; mức 3 cho xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021.

Riêng ô tô sản xuất từ năm 2022 trở đi sẽ áp dụng ngay mức 4 và năm 2032 những xe này sẽ áp dụng mức 5.

Hà Nội và TPHCM lộ trình được siết chặt hơn: Xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 hoạt động tại hai thành phố phải áp dụng mức 4 từ ngày 1/1/2027; xe sản xuất từ năm 2022 trở đi phải đạt mức 5 từ ngày 1/1/2028.

Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, từ 1/3 chính thức triển khai cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dưới hình thức điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng trên toàn quốc.

Từ 1/3, các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc sẽ không cấp chứng nhận bản giấy theo mẫu cũ, mà chuyển sang cấp giấy chứng nhận điện tử (Ảnh minh họa: Nhật Minh).

Giấy chứng nhận điện tử là phiên bản số của giấy chứng nhận kiểm định bản giấy hiện nay, có đầy đủ giá trị pháp lý như bản giấy, được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu và tra cứu trực tuyến trên website của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Cơ quan này khuyến cáo chủ xe, lái xe chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đưa đi kiểm định như: thay dầu, thay lọc gió, vệ sinh buồng đốt, kiểm tra vòi phun, bơm cao áp, điều chỉnh tốc độ lớn nhất của động cơ theo đúng quy định của nhà sản xuất, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải và cảm biến ô xy…

Nội dung do AI tạo ra phải gắn dấu hiệu nhận biết

Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) gồm 8 chương, 35 điều, có hiệu lực từ ngày 1/3 quy định nhà cung cấp phải bảo đảm người dùng biết khi đang tương tác với hệ thống AI, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Âm thanh, hình ảnh, video do AI tạo ra phải gắn dấu hiệu nhận biết ở định dạng mà máy đọc được để phân biệt với nội dung thật. Quy định này nhằm góp phần hạn chế giả mạo, deepfake (công nghệ mô phỏng hình ảnh khuôn mặt con người) và bảo vệ người dùng trên môi trường số.

Luật định hướng quản lý các hệ thống AI theo mức độ rủi ro, phân loại theo mức độ cao, trung bình và thấp từ đó gắn với nghĩa vụ pháp lý tương ứng.

Âm thanh, hình ảnh, video do AI tạo ra phải gắn dấu hiệu nhận biết ở định dạng mà máy đọc được để phân biệt với nội dung thật (Ảnh: Kaspersky).

Những ứng dụng có nguy cơ cao đối với quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (trong lĩnh vực tài chính, y tế, tư pháp, lao động, giáo dục…) sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe hơn về dữ liệu, kiểm định, giám sát và cơ chế can thiệp của con người.

Quỹ Phát triển AI quốc gia sẽ được thành lập để đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực, phát triển công nghệ lõi và hỗ trợ khởi nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ chi phí đánh giá, công cụ tự đánh giá và tiếp cận dữ liệu dùng chung...

Thêm trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Luật Phục hồi, phá sản có hiệu lực từ 1/3 đã quy định doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) khi đang áp dụng thủ tục phục hồi.

Cụ thể, trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng BHXH, hoặc người sử dụng lao động được áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian tạm dừng đóng tối đa không quá 12 tháng.

So với quy định trước đây, luật bổ sung thêm trường hợp doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục phục hồi cũng được xem xét tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất với thời hạn không quá 12 tháng. Tuy nhiên, việc tạm dừng đóng BHXH chỉ mang tính chất tạm thời.

Sau khi kết thúc thời gian được tạm dừng hoặc khi doanh nghiệp phục hồi khả năng tài chính, người sử dụng lao động vẫn có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH theo quy định của pháp luật, qua đó bảo đảm quyền lợi lâu dài cho người lao động. Thời hạn đóng bù chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng liền kề sau tháng kết thúc việc tạm dừng đóng.

Hướng dẫn xếp lương với người được tuyển dụng vào công chức

Thông tư số 01/2026 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương với người được tuyển dụng vào công chức có hiệu lực từ 1/3.

Thông tư này hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều 20 Nghị định 170/2025 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Liên quan đến việc xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức đã xếp lương theo các bảng lương đối với cán bộ, công chức, thông tư nêu rõ trường hợp tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch có cùng hệ số bậc lương đã hưởng thì xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) sang hệ số bậc lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Thời gian hưởng lương mới được tính kể từ ngày ký quyết định xếp lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng.

Thông tư số 01/2026 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương với người được tuyển dụng vào công chức có hiệu lực từ 1/3 (Ảnh: Hải Long).

Đối với trường hợp xếp vào hệ số lương cao hơn gần nhất, nếu chênh lệch giữa hệ số lương mới được xếp so với hệ số lương đã hưởng bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ thì được tính kể từ ngày ký quyết định xếp lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ…

Quỹ từ thiện phải công khai

Có hiệu lực từ 1/3, Nghị định 03/2026 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện nêu rõ quỹ xã hội, quỹ từ thiện có nghĩa vụ công khai các khoản đóng góp, tài sản đã tiếp nhận và kết quả sử dụng trên phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 31/3 hằng năm.

Quỹ hoạt động trong lĩnh vực nào thì chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước về ngành, lĩnh vực đó và chỉ thực hiện tài trợ, hỗ trợ trong phạm vi hoạt động theo điều lệ, trừ trường hợp tham gia hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, khẩn cấp.