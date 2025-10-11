Nhóm người dùng máy xúc cào xới, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Ngày 11/10, UBND xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang xử lý 4 trường hợp vi phạm hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Diện tích bị lấn chiếm thuộc lâm phần do các nhóm hộ dân trên địa bàn xã quản lý và bảo vệ.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng xã Ea Hiao phát hiện nhiều đối tượng sử dụng máy xúc để san gạt mặt bằng, nhằm mục đích lấn chiếm đất lâm nghiệp. Các diện tích bị lấn chiếm đều là đất trống, không có cây rừng.

Máy xúc được các đối tượng sử dụng để san gạt nhằm lấn chiếm đất lâm nghiệp (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cụ thể, tại lâm phần thuộc nhóm hộ 5 buôn Bia, xã Ea Hiao, ông P.D.H. (trú tỉnh Lâm Đồng) đã lấn chiếm hơn 1.400m2, và ông Nguyễn Quang Trung (trú tại xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) lấn chiếm gần 2.000m2.

Tại lâm phần thuộc nhóm hộ 2, thôn 9a xã Ea Hiao, bà N.T.L. (trú phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk) lấn chiếm hơn 2.000m2, và ông T.V.L. (trú xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) lấn chiếm hơn 3.000m2.

UBND xã Ea Hiao đã thu giữ tang vật liên quan và lập biên bản xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Một lãnh đạo UBND xã Ea Hiao cho biết tình trạng người dân xâm chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn đã diễn ra từ lâu, thậm chí có cả hành vi mua bán đất lâm nghiệp trái phép giữa các cá nhân vi phạm.

Để ngăn chặn tình trạng này, UBND xã Ea Hiao đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, đặc biệt là nhóm hộ và cộng đồng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi gây xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp.

Tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp thuộc lâm phần do người dân quản lý tại xã Ea Hiao đã diễn ra nhiều năm qua (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đồng thời, xã cũng khoanh vùng các khu vực trọng điểm, xác định điểm nóng về chiếm đất, chặt phá rừng trái phép để theo dõi, chốt chặn, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý.

"Xã sẽ xử lý các đơn vị chủ rừng thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp, và sẽ thu hồi rừng, đất lâm nghiệp theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi đối với các đơn vị, tổ chức hoạt động không hiệu quả”, lãnh đạo xã Ea Hiao nhấn mạnh.