Nhiều quy định mới quan trọng về luật ngân hàng, phòng chống rửa tiền

Luật có hiệu lực từ ngày 1/12.

Liên quan đến Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một nội dung được bổ sung là quy định Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thanh tra, giám sát các đối tượng thanh tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết quy định này nhằm xác định rõ các tổ chức tín dụng được áp dụng tỷ lệ bảo đảm an toàn khác theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải chịu sự thanh tra, giám sát.

Liên quan việc bãi bỏ quy định về chức năng kiểm tra của Bộ Tài chính tại Luật Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Đức Ấn khẳng định việc này không ảnh hưởng đến chức năng kiểm tra chuyên ngành của Bộ Tài chính.

Theo ông Ấn, pháp luật hiện hành đã có các cơ chế giám sát khác thay thế như Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Nhà nước, do đó việc sửa đổi không làm phát sinh khoảng trống trong quản lý và kiểm tra.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn (Ảnh: Media Quốc hội).

Với Luật Phòng, chống rửa tiền, luật được chỉnh lý nhằm làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, đồng thời thống nhất với quy định về trách nhiệm của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và nguyên tắc thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền trên cơ sở rủi ro.

Theo luật mới, các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của mình và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của chính đối tượng báo cáo.

Đây cũng là một trong những nội dung được quan tâm trong quá trình Quốc hội thảo luận dự án luật, nhằm bảo đảm trách nhiệm giữa các bộ, ngành không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ và phù hợp với cách tiếp cận dựa trên rủi ro.

Về nguyên tắc xử lý chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý phù hợp, bảo đảm thống nhất giữa Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Ngân sách Nhà nước.

Đối với tiêu chí xác định trường hợp để thực hiện yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ cho rằng việc quy định cụ thể trong luật là không khả thi, không bảo đảm tính bao quát.

Theo Chính phủ, phạm vi, điều kiện và thời hạn áp dụng phụ thuộc vào từng tình huống cụ thể. Trong khi đó, danh mục các dự án quan trọng, trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy từng thời kỳ.

Về tiêu chí xác định "chủ sở hữu hưởng lợi", Chính phủ cho biết dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành luật sẽ hướng dẫn cụ thể các tiêu chí xác định, trong đó lượng hóa tối đa tiêu chí về quyền kiểm soát thực tế.

Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ chỉ đạo chỉnh sửa khái niệm "chủ sở hữu hưởng lợi" tại Luật Doanh nghiệp nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.