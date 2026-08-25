Từ nghị trường đến cuộc sống: Khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng những kết quả quan trọng của kỳ họp sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, khơi thông các nguồn lực, thực hiện thắng lợi, hiệu quả những mục tiêu đã đề ra.

Nhanh chóng đưa chính sách vào cuộc sống

Các đại biểu đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của Quốc hội và Chính phủ nhằm kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Đánh giá về ý nghĩa kỳ họp, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hà Nội) khẳng định đây là kỳ họp có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, giúp kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng để nhanh chóng đưa chính sách vào cuộc sống.

Ghi nhận sự nỗ lực của Chính phủ và các bộ, ngành trong việc chuẩn bị hồ sơ, dự thảo luật đảm bảo chất lượng dù thời gian gấp rút, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh: "Tinh thần làm việc khẩn trương, đồng hành giữa Quốc hội và Chính phủ giúp vừa duy trì tiến độ, quy trình lập pháp, vừa tạo hành lang pháp lý tối ưu phục vụ sự phát triển của đất nước".

Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn TP Hà Nội (Ảnh: CTV).

Theo đại biểu, các nội dung được xem xét tại kỳ họp đều mang tính cấp bách, có nhiều vấn đề mới và khó. Việc Quốc hội chủ động phối hợp cùng Chính phủ giải quyết các vướng mắc thể chế sẽ tạo ra hành lang pháp lý hoàn chỉnh, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Bên cạnh công tác lập pháp, các đại biểu dành sự quan tâm đặc biệt tới các dự án giao thông trọng điểm liên kết vùng vừa được Quốc hội xem xét, quyết định.

Phân tích về hạ tầng khu vực phía Nam Hà Nội, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt cho biết đây là địa bàn gặp nhiều khó khăn do kết nối giao thông hạn chế. Việc đẩy mạnh đầu tư dự án đường Vành đai 5 cũng như tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính sẽ tạo ra bước đột phá quan trọng.

Theo đại biểu, trục Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính không chỉ là đường giao thông huyết mạch mà còn đóng vai trò là tuyến đường di sản, kết nối chuỗi danh thắng và di tích lịch sử kéo dài từ Hương Sơn - An Phú (Hà Nội), Tam Chúc (Hà Nam) tới Bái Đính, Tràng An (Ninh Bình); hành trình di sản qua nhiều danh lam thắng cảnh, di sản văn hoá, làng nghề truyền thống có từ hàng nghìn năm của các vùng Thanh Oai, Thường Tín và đến Ngọc Hồi, Thanh Trì là trung tâm Tổ hợp ga, logistics để liên kết kinh tế vùng và đón du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp trải nghiệp, khu đô thị thể thao quốc tế...

Cùng với đó, đại biểu cho biết việc kết hợp với việc nâng cấp quốc lộ 1A, đường 21B, 21C, hạ tầng hoàn thiện sẽ đánh thức tiềm năng du lịch, sinh thái, làng nghề truyền thống, biến khu vực phía Nam thành cực tăng trưởng mới của Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận.

"Với trách nhiệm là một đại biểu Quốc hội của các xã đang được triển khai các dự án, tôi rất vui và luôn đồng hành để lắng nghe tâm tư, giúp người dân những quyền lợi tối ưu nhất theo pháp luật hiện hành. Tôi tin tưởng người dân sẽ ủng hộ vì những dự án quy hoạch tầm nhìn 100 năm, vì sự phát triển của mảnh đất quê hương mình và sự phát triển của thủ đô, đất nước", đại biểu chia sẻ.

Từ những quyết sách đến tạo ra chuyển biến trong cuộc sống

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TPHCM) kỳ vọng với việc thông qua Luật Phát triển đô thị sẽ tạo ra một thể chế thông thoáng, tăng các nguồn lực, phát huy được các tiềm năng, lợi thế của các đô thị, đặc biệt là đô thị đặc biệt, qua đó để kịp thời giải quyết được những vấn đề của TPHCM, nhất là trong vấn đề về phát huy các tiềm năng, lợi thế, phát huy các động lực tăng trưởng tại TPHCM cũng như là các thành phố khác.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hải Phòng) cho biết trong thời gian ngắn, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Điểm đáng ghi nhận không chỉ là khối lượng công việc lớn được hoàn thành, mà còn ở cách thức Quốc hội tiếp cận và xử lý các vấn đề.

Theo bà Nga, trong quá trình thảo luận, những nội dung còn có ý kiến khác nhau được trao đổi thẳng thắn, tập trung vào tính đúng đắn, khả thi, nguồn lực thực hiện và tác động của chính sách. Điều đó cho thấy hoạt động lập pháp đang ngày càng đặt yêu cầu bám sát thực tiễn, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo không gian phát triển.

Nữ đại biểu nhấn mạnh điều quan trọng là những quyết sách vừa được thông qua phải tạo ra chuyển biến gì trong cuộc sống như tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân hay không. Quốc hội hoàn thành việc biểu quyết tại nghị trường, nhưng chính sách chỉ thực sự hoàn thành sứ mệnh khi tạo ra kết quả trong thực tiễn.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hải Phòng (Ảnh: CTV).

Bà cho rằng để rút ngắn khoảng cách từ việc ban hành đến tổ chức thực hiện, cần coi triển khai chính sách là một phần quan trọng của quá trình lập pháp. Các văn bản quy định chi tiết, quy trình thực hiện, nguồn lực và phân công trách nhiệm cần được chuẩn bị đồng bộ, kịp thời, tránh tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng việc thực hiện vẫn phải chờ hướng dẫn.

Đồng thời, phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và cơ chế kiểm tra tiến độ đối với từng nhiệm vụ; năng lực thực thi ở cấp cơ sở cũng cần được quan tâm đúng mức, theo đại biểu.

"Chính sách dù được thiết kế tốt nhưng nếu thiếu nhân lực, dữ liệu, hạ tầng, kinh phí hoặc hướng dẫn đầy đủ thì vẫn có thể gặp ách tắc khi triển khai. Do đó, cùng với yêu cầu ban hành đúng cần chuyển mạnh sang tư duy ban hành đúng và tổ chức thực hiện được ngay", vị đại biểu nêu vấn đề.

Cùng với đó, bà Nga cho rằng sau kỳ họp, giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết cần được tăng cường, nhất là đối với những chính sách mới, cơ chế đặc thù và nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Những khó khăn phát sinh cần được nhận diện sớm, làm rõ nguyên nhân và kịp thời điều chỉnh cách tổ chức thực hiện hoặc hoàn thiện quy định khi cần thiết.

"Dấu ấn của kỳ họp không thường lệ thứ nhất không chỉ nằm ở những quyết sách được thông qua, mà còn ở yêu cầu đổi mới phương thức lập pháp, đề cao tính thực chất, khả thi và trách nhiệm đến cùng. Rút ngắn khoảng cách từ nghị trường đến cuộc sống chính là thước đo quan trọng để khẳng định chất lượng hoạt động của Quốc hội và giá trị của mỗi quyết sách đối với người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước", bà Nga nói.