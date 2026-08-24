Cấm kinh doanh bóng cười để giải trí

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư vừa được Quốc hội thông qua chiều 24/8 với đại đa số đại biểu Quốc hội tán thành.

Báo cáo tiếp thu, giải trình trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết về nội dung bổ sung quy định nghiêm cấm tổ chức kinh doanh khí N2O (bóng cười) cho mục đích giải trí, trong thời gian qua, việc lạm dụng khí N2O để giải trí đã gây nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe của người dân.

Cùng với đó, theo ông Tuấn, tình trạng mua bán, sử dụng khí N2O diễn biến phức tạp, thường gắn với việc sử dụng trái phép chất ma túy, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tiếp thu, giải trình (Ảnh: Media Quốc hội).

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh mặc dù khuôn khổ pháp lý hiện hành đã có các quy định về kiểm soát việc kinh doanh, sử dụng khí N2O cho mục đích giải trí, tuy nhiên biện pháp kiểm soát này vẫn chưa đủ hiệu quả để ngăn ngừa việc lạm dụng khí này.

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội về cấm sản xuất, kinh doanh các loại khí, chất gây nghiện, gây hại cho sức khỏe con người và từ thực tiễn quản lý, ông Tuấn cho biết việc bổ sung quy định cấm kinh doanh N2O cho mục đích giải trí là hết sức cần thiết.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc sử dụng hợp pháp, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học, thực tiễn để quy định việc cấm kinh doanh N2O cho mục đích giải trí và các trường hợp cần loại trừ, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, theo ông Tuấn, nguyên tắc xuyên suốt là ngành nghề nào có thể quản lý hiệu quả bằng hậu kiểm thì chuyển sang hậu kiểm, chỉ duy trì điều kiện đầu tư kinh doanh đối với những ngành nghề nếu không kiểm soát trước có thể phát sinh rủi ro với quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng hoặc các lợi ích công cộng thiết yếu khác.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát toàn diện, đánh giá đầy đủ rủi ro, tính khả thi của việc hậu kiểm và khả năng đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước để ban hành danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó cắt giảm 62 ngành nghề, sửa đổi bổ sung 14 ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo ông Tuấn, qua rà soát, với đề xuất cắt giảm 62 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và sửa đổi 14 ngành, nghề, dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 786 điều kiện kinh doanh, cắt giảm khoảng 232 thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ dự kiến giảm khoảng 175 tỷ đồng/năm, thời gian tuân thủ dự kiến giảm khoảng 7.500 giờ/năm... qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.