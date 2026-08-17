Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về quy định kiểm tra in, tiêu hủy tiền

Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Cần quy định chi tiết về các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Liên quan đến Luật Phòng, chống rửa tiền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết các quy định về phòng, chống rửa tiền được thiết kế theo hướng cho phép các đối tượng báo cáo khai thác các dữ liệu chuyên ngành, không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu.

Đồng thời, các biện pháp thực hiện tương ứng với mức độ rủi ro rửa tiền, cơ bản không tạo thêm trách nhiệm vượt quá khả năng thực hiện của đối tượng báo cáo, theo ông Ấn.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn báo cáo tại phiên họp (Ảnh: Media Quốc hội).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho hay trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan liên quan rà soát, đảm bảo tuân thủ quy định về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của dự thảo luật.

Thẩm tra nội dung này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai cho biết Thường trực Ủy ban đề nghị có quy định chi tiết và hướng dẫn việc thực hiện các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Luật Phòng, chống rửa tiền, đặc biệt là các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Cơ quan thẩm tra đề nghị phân định rõ trách nhiệm của cơ quan thực hiện chức năng phòng, chống rửa tiền và đối tượng báo cáo, đồng thời rà soát quy định về trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành trong thanh tra hoạt động phòng, chống rửa tiền.

Cùng với đó, cơ quan thẩm tra đề nghị cần thể hiện rõ cơ quan nào có trách nhiệm thanh tra hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực tài sản mã hóa, không để xảy ra khoảng trống hoặc chồng chéo trách nhiệm giữa các cơ quan.

Liên quan đến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ các trường hợp, đối tượng, điều kiện, tiêu chí, thủ tục công khai và chế độ báo cáo, cơ chế kiểm soát rủi ro, kiểm tra, giám sát, chế tài khi không thực hiện đúng lộ trình để bảo đảm tuân thủ mức quy định.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cần làm rõ cơ chế kiểm soát độc lập thay thế, đảm bảo không tạo khoảng trống trong kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ in, đúc, tiêu hủy tiền và quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Dù một ý kiến cũng phải giải trình cho đại biểu Quốc hội

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý và giải trình đầy đủ những vấn đề còn ý kiến khác nhau, dù một ý kiến cũng phải giải trình cho đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại cuộc họp (Ảnh: Media Quốc hội).

Theo Chủ tịch Quốc hội, khi luật hóa phải đi kèm với các quy định, hướng dẫn cụ thể, có tiêu chí định lượng và phương thức rõ ràng về việc thu thập, quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu. Có như vậy các đối tượng báo cáo mới có cơ sở thực hiện thống nhất, tránh phát sinh vướng mắc do cách hiểu khác nhau hoặc đặt ra yêu cầu tuân thủ quá cao, vượt quá khả năng thực hiện trên thực tế.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị rà soát lại trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan và các đối tượng báo cáo, bảo đảm việc phân công đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm và quan trọng là có tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan, nhất là pháp luật về chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp, nhằm phát triển mạnh hơn thị trường vốn trung và dài hạn, qua đó giảm áp lực và sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn vốn tín dụng đối với nền kinh tế và hệ thống ngân hàng.

Giải trình sau đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết đối với trách nhiệm của Bộ Tài chính trong kiểm soát hoạt động in, đúc, tiêu hủy tiền, qua thực tiễn thực hiện trong nhiều năm qua, hằng năm Kiểm toán Nhà nước đều thực hiện kiểm toán, đồng thời Bộ Tài chính cũng thực hiện việc kiểm tra.

Tuy nhiên, ông Ấn cho hay về cơ bản, nội dung hai hoạt động này có sự trùng lặp, bởi hoạt động kiểm toán cũng dựa trên các nội dung do Bộ Tài chính thực hiện để đưa ra kết luận kiểm toán. Do đó, đề nghị bỏ quy định cụ thể về trách nhiệm kiểm tra hằng năm của Bộ Tài chính.

Theo ông Ấn, việc này không làm thay đổi thẩm quyền của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính vẫn có quyền kiểm tra hoạt động in, đúc, tiêu hủy tiền khi cần thiết. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước có cơ chế kiểm toán nội bộ và thực hiện giám sát hoạt động in, đúc, tiêu hủy tiền, cũng như quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh đây là những cơ chế nhằm bảo đảm hoạt động được kiểm soát, đồng thời hạn chế sự trùng lặp trong kiểm tra, giám sát.