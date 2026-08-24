Chủ tịch Quốc hội: "Không được để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi"

Phát biểu bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa XVI chiều 24/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sau 17 ngày làm việc, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Quang Phúc).

Các dự án luật, nghị quyết được thông qua cũng góp phần hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

“Quốc hội đã xem xét, quyết định thông qua 7 nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy kết nối hạ tầng, đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ngoài ra, Quốc hội cũng đã tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Quang Vinh).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các kết quả này cho thấy đây chính là sự "linh hoạt - nhanh chóng - quyết liệt - đồng hành" của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trong tạo lập hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội lưu ý công tác tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, khẩn trương, bài bản.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chủ động ban hành đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành các luật, nghị quyết ngay từ thời điểm có hiệu lực.

Đặc biệt, theo Chủ tịch Quốc hội, cần đổi mới nếp nghĩ, cách làm. “Nội dung thuộc thẩm quyền của cấp nào, cấp đó phải chủ động quyết định, quyết làm, không trông chờ, đùn đẩy; không được để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời lưu ý ứng dụng khoa học, công nghệ, nền tảng số và phương thức truyền thông mới để pháp luật đến với người dân, doanh nghiệp nhanh nhất, dễ hiểu nhất, thuận tiện nhất.

Phiên bế mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Quang Vinh).

Đối với 2 địa phương Quảng Ninh và Bắc Ninh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chuẩn bị kỹ lưỡng, để hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền đô thị mới đi vào hoạt động hiệu quả ngay khi nghị quyết thành lập 2 thành phố có hiệu lực.

Chia sẻ thêm, Chủ tịch Quốc hội cho biết chưa đầy 2 tháng nữa, Quốc hội sẽ tiến hành kỳ họp thứ 2 để xem xét, thông qua khối lượng lập pháp đặc biệt lớn nên các cơ quan cần duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương, chủ động, khoa học.

“Đất nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc, bứt phá, những quyết sách được thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.