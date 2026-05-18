Nhiều lãnh đạo cấp phòng Công an Cần Thơ được thăng cấp bậc hàm Đại tá

Ngày 18/5, Công an TP Cần Thơ tổ chức Lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá, Thượng tá đối với cán bộ, sĩ quan là lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng công an thành phố.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố được công bố, có 9 trưởng phòng được thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá; 73 trưởng công an cấp xã, đội trưởng và tương đương được thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá cho các lãnh đạo cấp phòng (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá cho các lãnh đạo cấp phòng. Đại diện Ban Giám đốc Công an thành phố cũng trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tá cho trưởng công an cấp xã, đội trưởng và tương đương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa gửi lời chúc mừng đến các sĩ quan được thăng cấp bậc hàm, đồng thời khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân mỗi cán bộ, chiến sĩ mà còn là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa đề nghị các cán bộ, sĩ quan được thăng cấp bậc hàm tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, “cấp hàm càng cao, ý chí càng vững vàng, càng mẫu mực”, cùng tập thể đơn vị đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an TP Cần Thơ ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Võ Thị Hồng Tiến, Trưởng phòng Công tác chính trị, đại diện các sĩ quan được thăng cấp bậc hàm, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố; đồng thời bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Đảng, Nhà nước và ngành ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, công tác.

Đại tá Võ Thị Hồng Tiến khẳng định sẽ cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.