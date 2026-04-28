Thăng hàm Đại tá, Thượng tá với 140 cán bộ công an

Ngày 28/4, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm với 140 cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với 21 trưởng phòng; thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá với 119 cán bộ là đội trưởng, trưởng công an cấp xã và tương đương. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 30/4.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao quyết định thăng hàm Đại tá với 21 cán bộ (Ảnh: Công an Gia Lai).

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, khẳng định việc thăng cấp bậc hàm, nâng lương là sự ghi nhận, đánh giá xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là sự thể hiện quan tâm sâu sắc đến công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân yêu cầu các cán bộ được thăng cấp bậc hàm tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá, Thượng tá (Ảnh: Công an Gia Lai).

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cũng đề nghị các cán bộ phát huy vai trò nêu gương, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy; không ngừng học tập, rèn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân nhấn mạnh mỗi quyết định thăng cấp không chỉ là phần thưởng cao quý cho chặng đường đã qua, mà còn là sự trao gửi niềm tin và trọng trách. Qua đó, đòi hỏi mỗi cán bộ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, xứng đáng với nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.