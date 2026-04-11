Phó Giám đốc Công an Quảng Ninh làm Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ và các quyết định về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với ông Nguyễn Duy Dũng.

Ông Dũng hiện là Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, được biệt phái giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Cùng tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm, giao phụ trách đơn vị đối với 10 cán bộ lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, việc công bố các quyết định nhằm kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của lực lượng.