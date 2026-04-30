Thăng cấp bậc hàm cho 140 lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh Đồng Tháp

Ngày 30/4, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá, Thượng tá cho 140 cán bộ, bao gồm lãnh đạo, chỉ huy và tương đương, cùng các Trưởng Công an xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Lê Hoài).

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho 22 cán bộ là lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trong công an tỉnh.

Các quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá được trao cho 118 cán bộ, bao gồm các chỉ huy và tương đương, cùng các Trưởng Công an xã, phường thuộc công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao quyết định thăng hàm cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị (Ảnh: Lê Hoài).

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh 140 cán bộ được thăng cấp bậc hàm lần này là những lãnh đạo, chỉ huy đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công an tỉnh. Ông khẳng định tất cả đều đã trải qua quá trình công tác, rèn luyện, thử thách và phấn đấu không ngừng nghỉ.

Việc thăng cấp bậc hàm, theo Giám đốc Công an tỉnh, là sự ghi nhận, đánh giá xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các cán bộ.

Ông yêu cầu các sĩ quan được thăng cấp bậc hàm trong thời gian tới tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, xứng đáng với nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.